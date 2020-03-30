Manchester United, kulüp rekorunu Saul Niguez ile kırabilir

Manchester United, bir türlü istenen verim alamadığı Paul Pogba ile yollarını ayırması durumunda yerini Saul Niguez ile doldurmayı planlıyor.

Daily Star'a göre United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, transfer dönemindeki ana hedefleri olarak Atletico Madrid forması giyen Niguez'i belirledi.

Paul Pogba'nın Real Madrid'e olası transferinden elde edilecek gelirin Niguez için kullanılması planlanırken İngiliz ekibi, oyuncunun Atletico'daki satın alma maddesini devreye sokacak. Bu da Niguez'in bonservisi için 135 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekorunu kırmaları anlamına geliyor.