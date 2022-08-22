İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve en son Real Madrid'den Casemiro'yu kadrosuna katan Manchester United, kalesini güçlendirmek için harekete geçti.

Bild'de yer alan habere göre Manchester United, Alman kaleci Kevin Trapp'ın transferi için Eintracht Frankfurt'a teklifini sundu.

Sözleşme görüşmeleri

Bu gelişmelerin yanı sıra Alman ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kevin Trapp, takımıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde de bulunuyordu.

De Gea ile forma mücadelesi verecek

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, sezona kötü bir başlangıç ​​yaptıktan sonra kulübü için oyunculara ihtiyacı olduğunu açıklamış ve futbolcularına eleştirilerde bulunmuştu.

Brentford karşısında beklentilerin altında kalan Kırmızı Şeytanlar'ın kalecisi De Gea da eleştirilerin odağında yer almış ve maçın ardından ise sorumluluğu üstlenmişti. Kırmızı Şeytanlar Kevin Trapp transferi ile kadroda şu anda pozisyonunda rakipsiz olan De Gea'nın rekabete girmesini istiyor.

PSG forması giydi

Daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'in de fromasını giyen Kevin Trapp, 2019 yılında Frankfurt'a transfer olmuştu.



