Manchester United, Kevin Trapp'ın peşinde! De Gea'ya rakip geliyor
İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. En son Real Madrid'den Casemiro'yu kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar'ın Eintracht Frankfurt'un Alman file bekçisi Kevin Trapp için harekete geçtiği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve en son Real Madrid'den Casemiro'yu kadrosuna katan Manchester United, kalesini güçlendirmek için harekete geçti.
Bild'de yer alan habere göre Manchester United, Alman kaleci Kevin Trapp'ın transferi için Eintracht Frankfurt'a teklifini sundu.
Sözleşme görüşmeleri
Bu gelişmelerin yanı sıra Alman ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kevin Trapp, takımıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde de bulunuyordu.
De Gea ile forma mücadelesi verecek
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra kulübü için oyunculara ihtiyacı olduğunu açıklamış ve futbolcularına eleştirilerde bulunmuştu.
Brentford karşısında beklentilerin altında kalan Kırmızı Şeytanlar'ın kalecisi De Gea da eleştirilerin odağında yer almış ve maçın ardından ise sorumluluğu üstlenmişti. Kırmızı Şeytanlar Kevin Trapp transferi ile kadroda şu anda pozisyonunda rakipsiz olan De Gea'nın rekabete girmesini istiyor.
PSG forması giydi
Daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'in de fromasını giyen Kevin Trapp, 2019 yılında Frankfurt'a transfer olmuştu.