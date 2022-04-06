İngiliz devi Manchester United, teknik direktör arayışında son kararını verdi. Kırmızı Şeytanlar yeni sezon için teknik direktör tercihini Hollanda'da Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag'dan yana kullandı.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, gelecek sezon için teknik direktör arayışında son aşamaya geldi. Kırmızı Şeytanlar, yeni sezonda Ajax'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirecek.

United'ın yeni bir teknik direktör arayışı, John Murtough ve Darren Fletcher tarafından yönetiiirken, İngiliz kulübünün yöneticileri, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Julen Lopetegui'in de bulunduğu adaylar arasında tercrihlerini Erik ten Hag'dan yana kullandı.

Manchester United'ın kısa süre içerisinde Erik Ten Hag ile anlaşmayı resmiyete dökerek, Hollandalı çalıştırıcıyı sezon sonunda teknik direktörlükten ayrılıp, danışmanlık görevine geçecek olan Ralf Rangnick'in yerine getirmesi bekleniyor.

Erik Ten Hag tercihinin arka planı

Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası geçici olarak Ralf Rangnick ile anlaşan Manchester United'ın adayları arasında Erik Ten Hag'ın yanı sıra PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino bulunuyordu. Ancak İngiliz ekibi, Pochettino'nun bu sezon PSG'de yaşadığı zorluklar, sözleşmesinde 1 yılının daha bulunması ve potansiyel maliyeti nedeniyle tercihini Erik Ten Hag'dan yana kullandı.



