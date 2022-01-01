Manchester United, Julian Alvarez için teklif hazırlıyor

21 yaşındaki oyuncu, Arjantin kulübü için tüm turnuvalarda çıktığı 96 maçta 36 gol ve 25 asist kaydetti ve son haftalarda geleceği spekülasyonlara konu oldu.

Barcelona, Real Madrid, Inter ve Bayern Münih, hücum oyuncusuna ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor. İspanya basınında yer alan habere göre Manchester United transferi gerçekleştirme de bir adım önde.

Yer alan haberde Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo önümüzdeki hafta 20 kez İngiltere şampiyonu olan ve onun 20 milyon euro satın alma ücretini ödemeye hazır olduklarının sinyallerini veren İngiliz kulübü için İngiltere'ye gidecek.

Beş kez Arjantinli milli takım formasını giyen genç oyuncu, şu anki takımında 33 lig maçında 19 gol atarken 8 asist yaptı.

Manchester United'ın kış transfer döneminde Edinson Cavani ve Anthony Martial ile yollarını ayırması beklenirken kadrosuna genç yıldız adayını katması ihtimallerini güçlendiriyor.



