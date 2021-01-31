İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlamış durumda. Mirror'ın haberine göre İngiliz devi, Sevilla forması giyen Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istiyor.

Savunmaya bir takviye yapmak isteyen Manchester United için Kounde'nin öncelikli isimlerden olduğu aktarılmakta. Sevilla'nın 22 yaşındaki stoper için 70 milyon Euro'luk bir değer biçtiği belirtiliyor.

İspanya LaLiga'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kounde, 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.



