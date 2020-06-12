İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Arsenal, Gent forması giyen genç forvet Jonathan David'in transferi için karşı karşıya geldiler.

The Metro'nun iddiasına göre iki İngiliz devi, genç oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına transfer yarışı verir haldeler.

Arsenal, takımdan ayrılması beklenen golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini 20 yaşındaki genç yıldız ile doldurmak isterken United da kadrosuna bir forvet daha katmanın peşinde.

Gent'in transferinden yüksek bonservis beklentisi olan oyuncu, bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı 40 karşılaşmada 23 gol, 10 asistlik performans sergiledi.



