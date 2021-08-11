Bayern Münih'in Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, İngiliz devlerinin radarında.

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu ile Manchester United ve Arsenal ilgileniyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan Tolisso'nun Bavyera ekibinden ayrılabileceği iddia edildi.

2017 yılından beri Bayer Münih'in kadrosunda bulunan Fransız orta saha, Alman deviyle geçtiğimiz sezon yer aldığı toplan 24 maçta 3 gole imza attı.