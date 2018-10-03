Manchester United için Antonio Conte iddiası!

İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazeteleri arasında yer alan Corriere dello Sport’un haberine göre İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra Juventus’ta birlikte çalışan teknik direktör Antonio Conte ve genel menacer Beppe Marotta’yı göreve getirmeyi planlıyor.

03 Ekim 2018, Çarşamba 06:00
- A +

İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazeteleri arasında yer alan Corriere dello Sport’un haberine göre İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra devreye sokacağı planı şimdiden hazırladı.

Gazetenin iddiasına göre United yönetimi, daha önce Juventus’ta birlikte çalışan teknik direktör Antonio Conte ve genel menacer Beppe Marotta’yı Kırmızı Şeytanlar’da yeniden bir araya getirecek.

İki isim için temasların şimdiden başladığı konuşuluyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.