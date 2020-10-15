Manchester United için Allegri iddiası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Juventus'un eski hocası Maximiliano Allegri'nin de gündemde olduğu belirtiliyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sezona yapılan kötü başlangıç sonrası menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollarına ayrılması gündemdeyken Juventus'un eski hocası Maxilimiano Allegri'nin ismi gündeme geldi.
Solkjaer ile kötü gidişin sürmesi durumunda Allegri'nin takımın başına geçebileceği aktarılsa da Express'e göre hâlâ en güçlü aday olarak Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino gösterilmekte.