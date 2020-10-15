Manchester United için Allegri iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sezona yapılan kötü başlangıç sonrası menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollarına ayrılması gündemdeyken Juventus'un eski hocası Maxilimiano Allegri'nin ismi gündeme geldi.

Solkjaer ile kötü gidişin sürmesi durumunda Allegri'nin takımın başına geçebileceği aktarılsa da Express'e göre hâlâ en güçlü aday olarak Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino gösterilmekte.