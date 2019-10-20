Manchester United için 4 milyar dolarlık teklif!

Premier Lig'de sekiz hafta sonunda 14'üncü basamakta bulunan Manchester United ile ilgili Ada basını tarafından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için Glazer grubuna dudak uçuklatan bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Daily Star gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde United yönetiminin şu ana kadar biri 3 milyar sterlin olmak üzere iki teklifi reddetmesine rağmen veliaht prens Muhammed bin Selman'ın kulübü satın alma isteğinden vazgeçmediğini ve 4 milyar dolarlık yeni bir teklifte daha bulunacağını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler