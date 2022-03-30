İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, Tottenham'ın Harry Kane'in bonservisi için 100 milyon Sterlin'in üzerindeki talebi üzerine çözüm yolları arıyor.

Golcü sorununa kesin çözüm arayan Kırmızı Şeytanlar transfer için ise İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Anthony Martial'i gözden çıkarabilir. İddialara göre Manchester United, Harry Kane için Tottenham'a sunacağı teklife Fransız yıldızı da dahil ederek bonservis bedelini düşürmek istiyor.

Tottenham ilgi göstermişti

Haberde ayrıca Tottenham'ın daha önce Anthony Martial'e ilgi gösterdiği de belirtilenler arasında yer alıyor.

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