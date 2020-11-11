İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yaz transfer döneminde de adı sıkça anılan Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için harekete geçebilir. Manchester Evening News, Manchester United'da ayrılması beklenen yıldızların sonrasında Grealish'in kadroya katılabileceğini aktardı.

Juan Mata'nın biten sözleşmesi ve Paul Pogba'nın ayrılma durumuna göre Manchester United, önümüzdeki yaz yapacağı hamleyle orta sahadaki liderliği Jack Grealish'e vermek istiyor.

Ayrıca Manchester Evening News, yaz döneminde sıkça dedikodulara konu olsa da Manchester United'ın o dönemde Aston Villa ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktarmakta.