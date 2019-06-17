Kırmızı Şeytanların Norveçli menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in takımında görmek istediği ismin Hollandalı kanat oyuncusu Denzel Dumfries olduğu iddia edildi.

The Sun'da yer alan haberde PSV Eindhoven ile başarılı bir sezonu geride bırakan Dumfries'ın piyasa değerinin ise 25 milyon pound olarak görüldüğü belirtildi.

Solskjaer'in hedefindeki diğer isimlerin ise Crystal Palace'tan Wan Bissaka ve PSG'den de Thomas Meunier olduğu ancak Norveçli menajerin önceliğinin Dumfries olduğu öne sürüldü. (Bein Sports)