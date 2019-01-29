Manchester United, Fellaini için pazarlık masasında

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Maroune Fellaini, İngiliz basınındaki haberlere göre takımdan ayrılığın eşiğinde.

Sky Sports'un haberine göre, bir Çin Süper Ligi ekibi ile Fellaini'nin transferi için görüşmelerde bulunan Manchester ekibi, Çin'de 28 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi içerisinde Belçikalı oyuncuyu satabilir.

2013 yaz transfer döneminde 27.5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Everton'dan "Kırmızı Şeytanlar"ın kadrosuna katılan Fellaini'nin 2020 yazına kadar kontratı bulunuyor.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 de asist yaptı. (Ntv Spor)