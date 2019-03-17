Manchester United FA Cup'a veda etti

İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Manchester United, Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

17 Mart 2019, Pazar 00:59 Son Güncelleme:
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Manchester United FA Cup'a veda etti

Wolverhampton Wanderers, İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) Manchester United’ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Molineux Stadı’nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Meksikalı forvet Raul Jimenez’ın golü ile öne geçen Wolverhampton Wanderers, 76. dakikada Diogo Jota ile Manchester United karşısında farkı 2’ye çıkardı.

Marcus Rashford, 90 5’te bulduğu golle skoru 2-1’e getirse de Manchester United’ın çabaları yeterli olmadı ve Wolverhampton Wanderers sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla, geçen sene final oynayan Manchester United kupaya çeyrek finalde veda ederken Wolverhampton Wanderers 21 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, maçta Manchester United oyuncusu Victor Lindelof’un gördüğü kırmızı kart, VAR (Video Hakem Uygulaması) kararıyla iptal edildi.

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