Manchester United, Erik ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı

İngiliz devi Manchester United aradığı teknik direktörü buldu. Kırmızı Şeytanlar, Hollanda ekiplerinden Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag ile anlaşmaya vardı. Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonunda teknik direktörlükten ayrılıp, danışmanlık görevine geçecek olan Ralf Rangnick'in yerine geçecek.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Erik ten Hag ile teknik direktörlük görevi için prensipte anlaşmaya vardı. Kulüp ile teknik adam arasındaki anlaşmanın sözlü olarak sağlandığı belirtilenler arasında yer alırken, Hollandalı çalıştırıcının 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Manchester United'ın aynı zamanda Erik ten Hag'ın mevcut sözleşmesi devam ettiği için Ajax ile de anlaşma sağlaması gerekiyor.

17 Nisan'a kadar duyuru yok

Kırmızı Şeytanlar, Ajax'ın Eredivisie'de şampiyonluk için mücadele ediyor olması hem de kupa finalinde PSV ile karşılaşacak olmaları nedeniyle, Hollanda ekibine saygılı olmak istiyor. Bun sebeplerden dolayı 17 Nisan'daki Hollanda Kupası finalinde Ajax'ın PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maçın sonuna kadar resmi bir duyuru yapılmayacak.

Pochettino da listedeydi

Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino da bulunuyordu. Ancak Fransız ekibinin bu hamleye karşı çıkması Kırmızı Şeytanlar'ı Erik Ten Hag'a yöneltti.

2017 yılından bu yana Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag, 2019 ve 2021'de takımıyla lig şampiyonluğuna uzanmayı başarmıştı.



