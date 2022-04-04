Manchester United, Erik ten Hag ile anlaşma sağladı

Göreve geçici olarak Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon için takımın yeni hocasını buldu.

İngiliz basını, Manchester United'ın Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag'la anlaştığını iddia etti.

Bayern Münih'in ikinci takımının eski çalıştırıcılığını da yapan Ten Hag, Aralık 2017'den bu yana Ajax'ın başında. Hollanda ekibi, ten Hag dönemindeki performansıyla dikkat çekerken, 2019 ve 2021'de Hollanda şampiyonluğuna ulaştı.

Erik ten Hag'la anlaşmanın olması durumunda da takımın başına geçici olarak gelen Rangnick ise iki yıl daha kulüpte kalacak ve danışmanlık görevini sürdürecek.

Ajax Teknik Direktörü ten Hag'ın Ajax ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



