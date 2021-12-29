İngiliz basınında yer alan habere göre oyuncunun İngiltere'ye geri döndüğünü ve Perşembe günü M. United'ın Premier Lig'de evinde Burnley'e karşı oynayacağı mücadelede yer alacağını bildirdi.

Ralf Rangnick , Kırmızı Şaytarlarda korona virüsle ilgili bir dizi sorun nedeniyle Bailly'nin kış aylarında Old Trafford'da kalmasını istiyor.

Bu sezon M. United için sadece iki Premier Lig maçında süre alan Bailly'nin yarın oynanacak Burnley maçında sahada olması bekleniyor.

Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin 12 Ocak'ta Ekvator Ginesi'ne karşı açılış maçını kaçırmış olacak.