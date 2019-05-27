Manchester United efsaneleri: 5 Bayern Münih efsaneleri: 0

Manchester United'ın Bayern Münih'i 1999'da 2-1 mağlup ettiği efsanevi Şampiyonlar Ligi finalinin 20'nci yıl dönümü, dün oynanan özel bir karşılaşmayla kutlandı. Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı ve söz konusu final mücadelesinin kadrosunda bulunan futbolcuların da boy gösterdiği maç, United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken goller Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke, Nicky Butt, Louis Saha ve David Beckham'dan geldi.

61 bin 175 biletli seyircinin izlediği mücadelede Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörlüğünü Sir Alex Ferguson yaptı. İngiliz ekibindeki 26 yıllık görevinden 2013 yazında ayrılan İskoç menajer, 20 yıl önce oynanan finalde kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmişti. Camp Nou'daki epik müsabakada United'a galibiyeti getiren golleri 90+1'de Teddy Sheringham ve 90+3'te de takımın şu anki menajeri Ole Gunnar Solskjaer kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler