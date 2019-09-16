Atletico Madrid'den 2011 yazında 25 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester United'da sekiz yıldır aralıksız forma giyen David de Gea bugün kulübüyle nikah tazeledi. Kırmızı Şeytanlar, bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada 28 yaşındaki eldivenin sözleşmesini 2023 yılına dek uzattığını duyurdu.

Yeni kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunan dünyaca ünlü eldiven, bugüne dek 367 maçta forma giydiği United ile 1 Premier Lig, 1 FA Kupası, 1 Lig Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Community Shield şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli file bekçisi, bu sezon ligde çıktığı 5 maçta kalesinde dört gol gördü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler