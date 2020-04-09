Manchester United, Corona virüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

09 Nisan 2020, Perşembe 19:19 Son Güncelleme:
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Manchester United, Corona virüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.

Old Trafford’un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

AA

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