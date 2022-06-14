Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası Brentford ile futbola geri dönen ve geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibinde tamamlayan Christian Eriksen için Manchester United devrede.

The Athletic'te yer alan habere göre Teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirmesinin ardından transfere yönelen Manchester United, mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Danimarkalı futbolcuya transfer teklifinde bulundu.

Sözleşme yenilemedi

Brentford, Eriksen'in sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli yıldız diğer seçenekleri değelendireceğini bildirerek bu teklifi geri çevirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Danimarkalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Farklı teklifler ve seçenekler var, bunları değerlendiriyoruz ve sonra bir karar vereceğiz. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim. Ne kadar eğlenceli olduğunu biliyorum."

Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Manchester United ise gelecek sezon EFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Brentford dönemi

31 Ocak 2022'de Brentford ile yarım sezonluk bir sözleşme imzalayan Eriksen, 11 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, İngiliz ekibi tecrübeli futbolcunun oynadığı bu maçların 7'sini kazanmayı başarmıştı.

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya'nın oynadığı maçta kalp krizi geçiren Eriksen, aylarca süren tedavisi ve kalp pili takılmasının ardından Inter ile olan sözleşmesini feshetmiş ve Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı.



