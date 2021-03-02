İngiltere Premier Lig'de oynanan Chelsea-Manchester United maçında eşine az raslanır bir olay yaşandı.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Manchester United'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Donny Van de Beek, maç sona erdiğinde ihtiyaç molası için tuvalete gitti. Hızlı bir şekilde tuvaletin yolunu tutan 23 yaşındaki futbolcu, hızının azizliğine uğradı ve yanlışlıkla erkekler tuvaleti yerine kadınlar tuvaletine girdi. O esnada kadınlar tuvaletinde kimsenin bulunmaması olası bir skandalın önüne geçildi.

26 maçta 2 gole katkı sağladı

Sezon başında Ajax'tan Manchester United'a 39 milyon euro karşılığında katılan Donny Van de Beek, Kırmızı Şeytanlar ile toplam 26 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.