Manchester United - Chelsea (CANLI)

Premier Lig'in 6. haftasında kritik bir maç oynanıyor. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve topladığı 6 puanla 15. sırada yer alan Manchester United, 8 puanla 9. basamakta bulunan Chelsea'yi konuk ediyor. 6-1'lik Tottenham hezimetinin ardından Newcastle'ı deplasmanda 4-1'le geçen Manchester ekibi, güçlü rakibini seri yakalamak istiyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluk hedefiyle sezona giren Chelsea ise deplasmanda galibiyet peşinde. Manchester United'da sakatlıkları süren Bailly, Lingard ve kırmızı kart cezalısı Martial, kritik maçı kaçırak isimler. Chelsea'da ise Kepa sakatlığı nedeniyle United'a karşı forma giyemiyor.

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da oynanan ve TSİ 19.30'da başlayan maçı Martin Atkinson yönetiyor. S Sport ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.

Manchester United - Chelsea ilk 11'ler:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Mata, Fernandes, James; Rashford

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Pulisic, Werner