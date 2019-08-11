Manchester United - Chelsea (Canlı)
İngiltere Premier Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Ole Gunner Solskjaer ile bambaşka bir görüntü çizen Manchester United'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İngiltere Premier Ligi'nde ilk haftada dev bir maç... Manchester United - Chelsea'yi konuk ediyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bakayoko ve Fred takımlarının oynayacağı lig maçlarında kadroda yer almadı.
MAÇ BAŞLADI...
17. dakikada Manchester United penaltı kazandı. Zuma'nın müdahelesiyle yerde kalan Rashford, penaltıyı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.
United, 2 dakikada 2 gol buldu. 65. dakikada Martial, 67. dakikada Rashford sahne aldı ve Manchester United, Chelea karşısında skoru 3-0'a getirdi.
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11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Andreas, Lingard, Martial; Rashford.
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Mount, Barkley; Pedro, Abraham.