Manchester United - Chelsea (Canlı)

İngiltere Premier Ligi'nde ilk haftada dev bir maç... Manchester United - Chelsea'yi konuk ediyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bakayoko ve Fred takımlarının oynayacağı lig maçlarında kadroda yer almadı.

MAÇ BAŞLADI...

17. dakikada Manchester United penaltı kazandı. Zuma'nın müdahelesiyle yerde kalan Rashford, penaltıyı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.

United, 2 dakikada 2 gol buldu. 65. dakikada Martial, 67. dakikada Rashford sahne aldı ve Manchester United, Chelea karşısında skoru 3-0'a getirdi.

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11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Andreas, Lingard, Martial; Rashford.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Mount, Barkley; Pedro, Abraham.