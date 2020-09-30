Manchester United’da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.

Kırmızılılar ilk olarak Borrusia Dortmund forması giyen Jadon Sancho transferini bitirmek istiyor. İngiliz futbolcu için gözünü karartan yönetim, Alman ekibinin kapısını 108 milyon euro ile çalacak.

Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldız için yaptığı 91 milyon euroluk teklifi Dortmund reddetmişti.

İngiliz devinin hedefindeki bir diğer yıldız ise Edinson Cavani. Manchester United, bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü ile temaslarını sürdürüyor. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen 33 yaşındaki futbolcunun da Manchester United'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Manchester United, savunma hattı için de girişimlerine devam ediyor. Sol bek transferi yapmayı hedefleyen United, Alex Telles için Porto'ya 12 milyon euro önerecek. Portekiz ekibi ise Brezilyalı futbolcu için 18 milyon euro talep ediyor.

Kaynak: TRT Spor