Manchester United, Casemiro transferini açıkladı

Eski günlerini mumla arayan ve Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester United, kadrosunu flaş bir isimle daha güçlendirdi. Erik ten Hag yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Christian Eriksen, Tyrell Malacia ve Lisandro Martinez'in ardından Casemiro'yu transfer etti.

Real Madrid'e 70 milyon Euro bonservis ödeyen İngiliz devi, Brezilyalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'den ayrılıp United'ın yolunu tutan 30 yaşındaki ön libero, yeni takımında sezon başına yaklaşık 12 milyon Euro alacak.

Manchester United, 70 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Casemiro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'e 2012-2013 sezonunda 6 milyon Euro bonservisle Sao Paulo'dan gelen 30 yaşındaki Casemiro, İspanyol kulübü ile 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Real Madrid formasıyla 336 maça çıkan Casemiro, İspanyol ekibinde 18 kupa kazandı.

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Casemiro’nun ayrılmak istediğini doğrulamış, ''Casemiro ile konuştum. Yeni fırsatları, meydan okumaları denemek istiyor. Ben ve kulüp, Casemiro’nun bu kulübe verdiklerini ve karakterini bildiğimizden onun bu isteğini anlayışla karşılıyoruz. Onun bu arzusuna saygı göstermeliyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'in kasasına, Cristiano Ronaldo (117 milyon Euro) ve Angel Di Maria'dan (75 milyon Euro) sonra transferinden dolayı en fazla gelir bırakan Casemiro (70 milyon Euro), veda konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Duygusal anlar yaşayan yıldız oyuncu, ''Tanrıya şükürler olsun çok kupa kazandım ama benim için en önemlisi her sabah buraya antrenmana gelmem oldu. Aileme, başkana, takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ama Modric ve Toni Kroos için bir parantez açmam gerekiyor. Onlarla birlikte futbol oynamaktan büyük bir zevk aldım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim.'' ifadelerini kullanarak Real Madrid'e veda etti.