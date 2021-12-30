Manchester United - Burnley maçının öne çıkan rakamları

Premier Lig’in 20. haftasının kapanış maçında iki maçı eksik 28 puanlı Manchester United, dört maç eksiğiyle 11 puan toplayarak düşme potasında bulunan rakibi Burnley’i Old Trafford’a ağırlayacak.

Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı 5 resmi maçın hiçbirisinde yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip, her maçı tek golle geçti. Evinde oynadığı son 13 lig maçının sadece birisinde kalesini gole kapatmayı başarabilen Manchester United, bu periyot içerisinde 22 gol yedi.

Rakibine karşı oynadığı son 13 lig maçında sadece bir kez kaybeden Manchester United, bu yenilgiyi geçtiğimiz yılın Ocak ayında evinde 2-0 yenilerek almıştı.

Burnley, lig macerasında 15 maçta tek galibiyetini 30 Ekim’de Brentford’a karşı alırken son 10 maçın yedisini beraberlikle tamamladı.

Oran Analizi

Manchester United için rakiplerine 6.5 oran verildiği toplam 13 maçın %92 kısmını kaybetmezken rakiplerine ikinci yarı 5.75 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi.