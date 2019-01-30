Manchester United-Burnley maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Manchester United Old Trafford'da Burnley'i ağırladı. Solskjær yönetiminde 9. maçında ilk puan kaybını yaşayan ManU, bir puanı son 4 dakikada kurtardı.

İlk yarısız golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 2. yarısında fırtına koptu. Rakip takım Burnley 51. dakikada Ashley Barnes ile öne geçti. 81. dakikada da Chris Wood farkı 2'ye çıkardı.

Tam maçın böyle biticeği düşünülürken United 87. dakikada Pogba'nın penaltı golü ile skordaki farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada bu kez de sahneye Lindelöf çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Mücadele 2-2'lik eştilikle sona erdi.

Alınan bu sonuçla United puanını 45 yaparken, Burnley de 23'e çıkarttı.











