Ocak ayı transfer döneminin en büyük bombası patlamak üzere...

İngiliz medyasının geçtiği haberlere göre; Manchester United Bruno Fernandes transferi konusunda oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Sporting Lizbon'la da son detayların görüşüldüğü belirtilirken, bonservisin 65 milyon euro civarı olduğu yazıldı.

Jorge Mendes çalışıyor!

Oyuncunun menajeri olan ünlü futbol adamı Jorge Mendes'in de transferin bir an önce bitmesi için çaba sarf ettiği, hatta Sporting'in cuma akşamı Benfica'yla oynayacağı maçta Bruno Fernandes'in oynamaması konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.

Bu sezon 25 maçta 15 gol ve 13 asistlik müthiş bir performans sergileyen Fernandes'in pazar günkü Liverpool derbisinde takımını tribünden izleyeceği belirtiliyor. Sporting teknik direktörü Silas transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bruno'nun yerini doldurmamız çok zor. Bunun için 3 oyuncu almamız gerekir" demişti.

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