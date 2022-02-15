Manchester United, Cumartesi günü Southampton ile 1-1 berabere kalarak ilk dört adına ağır bir darbe aldı. Kırmızı Şeytanlar son 3 karşılaşmada kazanamazken kötü seriye devam etti.

Bu sezon Premier Lig deplasmanlarında en az mağlubiyet alan iki takımdan biri olan Brighton, geçen sezonun tamamında topladığı puan miktarını yakalamak için sahaya çıkacak. Misafir takım son lig maçında Watford deplasmanında 2-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı. Brighton tüm sezon boyunca sadece 4 Premier Lig maçı kaybetti ve deplasmanda mücadele ettiği 12 maçta sadece 2 yenilgi alırken sahadan 7 kez beraberlikle ayrıldı.

Manchester United’a konuk olduğu 13 resmi maçı kazanamayan Brighton 2 beraberlik 11 yenilgi alırken, Premier Lig'de Old Trafford’u ziyaret ettiği 8 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi ve bu seride 7 kez mağlup oldu.

Kontrollü geçmesi beklenen maçın karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.