Manchester United Barcelonalı Griezmann ile ilgileniyor

Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir kadro kurmayı planlayan ve Raphael Varane ile Jadon Sancho'yu kadrosuna katan Manchester United bir bomba daha patlatmaya hazırlnıyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'nın Fransız golcüsü Antoine Griezmann ile ilgileniyor. Haberde takımın en çok kazanan isimlerinden olan Griezmann için İngiliz devinin önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı belirtildi. Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona, bütçede yer açabilmek için teklif gelmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarabileceği iddia edildi.

51 maçta 33 gole katkı yaptı

Atletico Madrid'den 2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle çıktığı toplam 51 maçta 20 gol 13 asistlik performans sergiledi.