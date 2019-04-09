Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paul Pogba’lı Manchester United, Lionel Messi’li İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi ev sahibinde Bailly, Darmian, Sanchez ve Valencia, Barça’da Rafinha sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. United’da Herrera, Matic, Shaw, Young, konuk takımda Semedo, kart görmeleri durumunda

16 Nisan’da Nou Camp’taki rövanşta sahne alamayacak. İki takım 11 kez karşılaştı. İngilizler 3, Katalanlar 4 galibiyet alırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Gianluca Rocchi'nin yöneteceği dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, McTominay, Pogba, Dalot, Lingard, Rashford, Lukaku

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho, Messi, Suarez

United büyük bir sürprizle geldi

Şampiyonlar Ligi serüvenine H Grubu'nda başlayan United, topladığı 10 puanla Juventus'un ardından ikinci sırada son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Son 16'da PSG ile eşleşen yıldızlar topluluğu PSG'ye ilk maçta evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanş maçında herkes Fransız ekibinin çeyrek finale yükseleceğini düşünürken, Solskjaer'in öğrencileri büyük bir sürprize imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Barça rakip tanımıyor

B Grubu'nda topladığı 14 puanla lider olarak son 16 turuna yükselen Barcelona, Fransız ekibi Lyon'la eşleşmişti. Kupanın favorilerinden olan Barça, ilk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalsa da rövanş maçında rakibine acımadı. Camp Nou'da Lyon'u 5-0 mağlup eden Katalan ekibi, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.







