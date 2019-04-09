Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle harikalar yaratan Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Barcelona'yı evinde konuk edecek. Son 16 turunda PSG'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan United, Barça'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Kupanın favorilerinden Messi'li Barcelona ise evine avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paul Pogba’lı Manchester United, Lionel Messi’li İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi ev sahibinde Bailly, Darmian, Sanchez ve Valencia, Barça’da Rafinha sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. United’da Herrera, Matic, Shaw, Young, konuk takımda Semedo, kart görmeleri durumunda
16 Nisan’da Nou Camp’taki rövanşta sahne alamayacak. İki takım 11 kez karşılaştı. İngilizler 3, Katalanlar 4 galibiyet alırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Old Trafford'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Gianluca Rocchi'nin yöneteceği dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, McTominay, Pogba, Dalot, Lingard, Rashford, Lukaku
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho, Messi, Suarez
United büyük bir sürprizle geldi
Şampiyonlar Ligi serüvenine H Grubu'nda başlayan United, topladığı 10 puanla Juventus'un ardından ikinci sırada son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. Son 16'da PSG ile eşleşen yıldızlar topluluğu PSG'ye ilk maçta evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanş maçında herkes Fransız ekibinin çeyrek finale yükseleceğini düşünürken, Solskjaer'in öğrencileri büyük bir sürprize imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
Barça rakip tanımıyor
B Grubu'nda topladığı 14 puanla lider olarak son 16 turuna yükselen Barcelona, Fransız ekibi Lyon'la eşleşmişti. Kupanın favorilerinden olan Barça, ilk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalsa da rövanş maçında rakibine acımadı. Camp Nou'da Lyon'u 5-0 mağlup eden Katalan ekibi, çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.