Avrupa’nın en büyük kulüplerinden Manchester United ve Barcelona Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan TEK MAÇ olarak oynanabilecek mücadelede iki tarafın amacı da rövanş için avantajlı bir skor elde etmek.

YENİ FERGUSON BULUNDU MU?

Kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson’un teknik adamlık kariyerini noktalamasının ardından menajer konusunda şansı yaver gitmeyen Manchester United son olarak eski futbolcusu Ole Gunnar Solskjaer’i göreve getirmişti. Norveçli çalıştırıcıya otoriteler tarafından pek şans verilmese de kısa sürede fark yaratarak Kırmızı Şeytanlardaki gidişatı düzeltti. Premier Lig’de yakaladıkları galibiyet serisi İngiliz taraftarların uzun zamandır hasret kaldığı bir durumdu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı alınan zafer de gözlerin bir anda Manchester United’e çevrilmesini sağladı. Son 16 Turu ilk maçında evinde Paris Saint Germain’e 2-0 mağlup olan İngilizler rövanşta aldığı 3-1’lik galibiyetle 5 yıl arada sonra Devler Ligi’nde çeyrek finale kaldı. Ev sahibinde PSG rövanşında cezalı olan Pogba takıma dönüyor. Alexis Sanchez’in sakatlığı ise yeni geçmeye başladı ve antrenman eksiğinden dolayı forma giyemeyecek.

LA LİGA TAMAM HEDEF EN BÜYÜK OLMAK!

Hafta sonunda La Liga’daki en yakın takipçisi Atletico Madrid’i konuk eden ve 2-0 galip gelen Barcelona bitime 7 hafta kala puan farkını 11’e yükselterek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Bu sayede gözünü tamamen Şampiyonlar Ligi’ne çevirecek olan Katalan ekibi 2015’ten bu yana hasret kaldığı kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Öte yandan Messi ve arkadaşları Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde son yıllardaki dominasyonuna cevap vermek için en büyük kupayı istiyor.

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

- İki ekip arasında oynanan son 3 Şampiyonlar Ligi maçının 2’sini Barcelona, 1’i Manchester United kazandı. (Ms2)

- Manchester United Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son Çeyrek Final eşleşmesindeki iki maçı da kaybetmişti. (Ms2)

- Barcelona bu sezon çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçının 7’sinde gol bulurken Manchester United ise bu 8 mücadelenin 5’inde gol buldu. (Kg var)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE DİYOR?

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com üzerinden bahis yapan iddaaseverler ağırlıklı olarak Barcelona galibiyeti ve goller üzerinden tercihte bulunmuş durumda. İddaa’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %29’u Katalanların kazanacağını düşünürken %23’lük dilim ise maçta en az 3 gol olacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR’IN YORUMU NE?

Barcelona'nın oyunu istediği gibi yönlendireceğine inanıyorum. Manchester United karşısında baskı kurarken zorlanmazlar. Barcelona'nın ilk maçtan kazanarak avantajlı dönmesini bekliyorum.



