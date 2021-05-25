Manchester United, Avrupa Ligi zaferi için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İspanya’nın Villarreal takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başladı.

Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig ve Medipol Başakşehir ile birlikte yer aldığı H Grubu’nu 3. sırada bitiren Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynama hakkı elde etti.

İngiltere temsilcisi, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 32 turundan itibaren 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5’ini kazanan Manchester United, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer’in öğrencileri, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 32 turunda İspanya’nın Real Sociedad takımını 4-0 ve 0-0’lık skorlarla eleyen Manchester ekibi, son 16’da İtalyan rakibi Milan’ı 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı. Manchester United, çeyrek finalde Granada’yı (2-0, 2-0), yarı finalde ise Roma’yı (6-2 ve 2-3) geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcüleri Bruno Fernandes ve Cavani

Manchester United’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcuları, Portekizli orta sahası Bruno Fernandes ile Uruguaylı forveti Edinson Cavani oldu. Sekiz maçta forma giyen Bruno Fernandes ile 4 karşılaşmada görev alan Cavani, Avrupa Ligi’nde takıma 5’er gol kazandırdı. Marcus Rashford ve Paul Pogba 2’şer kez rakip fileleri havalandırırken, Mason Greenwood, Amad Diallo ve Daniel James ise birer gol buldu. Kupa 2’deki tüm maçlarda oynayan Bruno Fernandes, Greenwood ve Aaron Wan-Bissaka da takımın en istikrarlı isimleri olarak kayıtlara geçti.