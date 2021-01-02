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Manchester United, Aston Villa'yı devirdi ve Liverpool'u yakaladı!

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı, lider Liverpool ile puanları eşitledi.

02 Ocak 2021, Cumartesi 01:18 Son Güncelleme:
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Manchester United, Aston Villa'yı devirdi ve Liverpool'u yakaladı!

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Old Trafford'da oynanan ve Michael Oliver'ın düdük çaldığı 90 dakikada gülen taraf ev sahibi Manchester United oldu. Anthony Martial ve Bruno Fernandes'in (P) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Manchester United, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Manchester United, 33 puana ulaşarak zirvedeki Liverpool'u yakaladı.

5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 26 puanla 6. sırada kalan Aston Villa'nın tek sayısı ise Bertrand Traore'den geldi.

Manchester United, lider Liverpool'u yakaladı. Liverpool, 33 puanda +17 averajda; United, 33 puanda +9 averajda.

Manchester United, Premier Lig'de çıktığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2020'de Arsenal'a karşı yaşadı.

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