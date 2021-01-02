Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Old Trafford'da oynanan ve Michael Oliver'ın düdük çaldığı 90 dakikada gülen taraf ev sahibi Manchester United oldu. Anthony Martial ve Bruno Fernandes'in (P) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Manchester United, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Manchester United, 33 puana ulaşarak zirvedeki Liverpool'u yakaladı.

5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 26 puanla 6. sırada kalan Aston Villa'nın tek sayısı ise Bertrand Traore'den geldi.

Manchester United, lider Liverpool'u yakaladı. Liverpool, 33 puanda +17 averajda; United, 33 puanda +9 averajda.

Manchester United, Premier Lig'de çıktığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2020'de Arsenal'a karşı yaşadı.