Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı konuk ediyor. 30 puanı bulunan United, 33 puanlı Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor. 9 maçtır kaybetmeyen Kırmızı Şeytanlar, çıkışını Villa karşısında da sürdürmek ve güçlü rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. Son 5 maçından 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran ve 26 puanla 5. sıraya yükselen Aston Villa, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

Manchester United - Aston Villa ilk 11'ler:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba, Fernandes; Rashford, Martial.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traore, Grealish, El Ghazi; Watkins

Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda?

TSİ 23.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan maçı Michael Oliver yönetiyor. S Sport ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.