Manchester United - Aston Villa (CANLI) Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda?
Premier Lig'de son haftaların formda takımı Manchester United ile Aston Villa, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 9 maçtır kaybetmeyen United, sahadan 3 puanla ayrılıp lider Liverpool'u yakalamak istiyor. 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Villa ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. TSİ 23.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan maçı Michael Oliver yönetiyor. Manchester United - Aston Villa maçının canlı skor takibi haberimizde.
Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı konuk ediyor. 30 puanı bulunan United, 33 puanlı Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor. 9 maçtır kaybetmeyen Kırmızı Şeytanlar, çıkışını Villa karşısında da sürdürmek ve güçlü rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. Son 5 maçından 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran ve 26 puanla 5. sıraya yükselen Aston Villa, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.
Manchester United - Aston Villa ilk 11'ler:
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba, Fernandes; Rashford, Martial.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traore, Grealish, El Ghazi; Watkins
Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda?
TSİ 23.00'te başlayan ve Old Trafford'da oynanan maçı Michael Oliver yönetiyor. S Sport ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.