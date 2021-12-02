Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırıp takımı geçici olarak Michael Carrick'e emanet eden Manchester United Yönetimi, sonrasında Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı ancak Alman teknik adam Arsenal karşısında yedek kulübesinde olmayacak. Bir kez daha Carrick önderliğinde sahaya çıkacak olan Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo, Chelsea maçında olduğu gibi yine yedek mi başlar, cevabı en çok merak edilen soru bu olsa gerek... Son 8 maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor ve çok acil 3 puana ihtiyaçları var! Michael Carrick, Ronaldo'yu yedek bırakma tercihini "Chelsea maçına özel" olarak nitelemişti. Portekizli yıldızın ilk 11'e geri dönmesi, Jadon Sancho ve Marcus Rashford'la hücum hattını oluşturması bekleniyor. Raphael Varane ve Paul Pogba sakat. Luke Shaw maç saati netleşecek. Edinson Cavani'nin de oynaması zor. Savunmanın ortasında cezası sona eren Harry Maguire ile Victor Lindelöf görev yapacak. Shaw yetişmezse sol bekte Alex Telles izleriz.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Manchester United'a kıyasla son haftalarda daha derli toplu gözüken Arsenal, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle United engelini 2-0'la geçmesini bilmişti. Granit Xhaka ve Sead Kolasinac hala sakat. Newcastle maçını yarıda bırakan Bukayo Sako şüpheli. Stoper ikilisi "Gabriel & White" olacak. Sağda Takehiro Tomiyasu, solda Kieran Tierney forma giyecek. Orta alanda direnci Thomas Partey ile Sambi Lokonga yüksek tutacak. TD Mikel Arteta, Saka için; "%90 yetişmesini bekliyorum..." dese de bazı İngiliz kaynaklar sağ açıkta Gabriel Martinelli ya da Nicolas Pepe görebileceğimizi yazdı. Hücum merkezinde Pierre-Emerick Aubameyang, solda ise Emile Smith Rowe oynayacak. Son deplasmanları Anfield Road'du ve Liverpool önünde 4-0 gibi farklı bir skorla yenilgi almışlardı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın son 4 lig maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Arsenal'in bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

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Diğerlerinde "Manchester United kazanır" tercihine 1,74 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,84'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,51 iken Misli.com'da 1,60!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu! %57'lik kesim Cristiano Ronaldo önderliğinde Manchester United'dan 3 puan bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.