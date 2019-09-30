Sezona istediği gibi başlayamayan ve zor günler geçiren Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal'i konuk edecek. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. United'da Phil Jones, Martial, Dalot, Gomes ve Bailly sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakacaklar. Arsenal'de ise en önemli eksik Alexandre Lacazette.

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Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kevin Friend'in düdük çalacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Nefes kesecek mücadele S Sport ekranlarından naklen izleyici ile buluşacak.

Manchester United-Arsenal ilk 11'ler

Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Young; McTominay, Pogba; James, Lngard, Pereira; Rashford.

Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Torreira, Geundeouzi; Saka, Pepe, Aubameyang.