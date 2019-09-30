Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde zor günler geçiren Manchester United, Emery önderliğinde tek mağlubiyeti olan Arsenal'i konuk edecek. Peki, Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve zor günler geçiren Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal'i konuk edecek. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. United'da Phil Jones, Martial, Dalot, Gomes ve Bailly sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakacaklar. Arsenal'de ise en önemli eksik Alexandre Lacazette.
Bu haberi de okudularManchester United-Arsenal canlı izle - United Arsenal canlı yayın
Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kevin Friend'in düdük çalacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Nefes kesecek mücadele S Sport ekranlarından naklen izleyici ile buluşacak.
Manchester United-Arsenal ilk 11'ler
Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Young; McTominay, Pogba; James, Lngard, Pereira; Rashford.
Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Torreira, Geundeouzi; Saka, Pepe, Aubameyang.