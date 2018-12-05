İngiltere Premier Lig'de 15. hafta maçında Mourinho'lu Manchester United Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal ile 3 puan mücadelesi verecek. Arsenal'de Mesut Özil'in sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcnun durumu maç saatinde belli olacak. İki takımda da bu önemli maç öncesinde ciddi eksikler bulunuyor. Son 3 haftadır kazanamayan Mahchester United rakibini yenerek kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Arsenal ise oldukça forma Unai Emery'nin öğrencleri Premier Lig'de 12 maçtır kaybetmiyor.

Manchester United - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'ta bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester United - Arsenal muhtemel 11'ler...

Manchester United: De Gea, Valencia, Rojo, Jones, Dalot, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial, Rashford

Arsenal: Leno, Mustafi, Sokratis, Holding, Bellerin, Torreira, Guendouzi, Kolasinac, Aubameyang, Lacazette