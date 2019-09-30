Manchester United-Arsenal canlı izle - United Arsenal canlı yayın

Sezona istediği gibi başlayamayan ve zor günler geçiren Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal'i konuk ediyor. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. Kırmızı Şeytanlar Arsenal karşısında kazanarak güven tazelemek istiyor. United'da Phil Jones, Martial, Dalot, Gomes ve Bailly sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede takımını yalnız bırakıyor. Arsenal'de ise en önemli eksik Alexandre Lacazette.

Premier Lig'de iç sahadaki son altı maçının üçünü kaybeden Manchester United, taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. United'a nazaran daha bir görüntü sergileyen Arsenal ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar peşinde. Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin planlarında bulunmayan Mesut Özil, maç kadrosunda yer almıyor.

MAÇ BAŞLADI





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Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda?

Kevin Friend'in düdük çaldığı mücadele TSİ 22.00'de başladı. Nefes kesen mücadele S Sport ekranlarından naklen izleyici ile buluşuyor.

Manchester United-Arsenal ilk 11'ler

Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Young; McTominay, Pogba; James, Lngard, Pereira; Rashford.

Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Xhaka, Torreira, Geundeouzi; Saka, Pepe, Aubameyang.