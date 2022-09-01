Manchester United, Antony ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, daha önce transferi için Ajax ile anlaşmaya varıldığını açıkladığı Brezilyalı yıldız Antony'yi resmen kadrosuna kattı.

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcuyla 2027'ye kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca yapılan anlaşmada 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor.

"İnanılmaz bir an"

"Kariyerimde dünyanın en ikonik kulüplerinden birine katıldığım için inanılmaz bir an. Bana inanan herkese, özellikle de aileme, tüm antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma minnettarım çünkü onlar olmadan buraya gelemezdim. Ajax'ta Erik ten Hag altında oynamak benim ve gelişimim için mükemmeldi. Futbol ve antrenörlük tarzı içimdeki en iyiyi ortaya çıkarıyor ve Manchester'daki planları ve tutkuları hakkında bana anlattıklarından heyecan duyuyorum. Ajax'ta geçirdiğim zaman harikaydı ve bana duydukları güven için her zaman minnettar olacağım, ancak şimdi bir sonraki mücadeleye hazırım ve yeni takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum."

Tarihe geçti

Ajax'tan yaklaşık 100 milyon Euro bedel ile transfer edilen Brezilyalı yıldız, Manchester United'da kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olarak tarihe geçti. Paul Pogba, Juventus'tan 105 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ilk sırada yer alırken, Harry Maguire 87 milyon Euro ile 3. sıraya geriledi. Takımın yıldızlarından birisi olan Jadon Sancho'ya da 85 milyon Euro bonservis ödendi.



