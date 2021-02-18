Manchester United, Andre Silva transferi için devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın aradığı forveti kadrosuna katmak adına yaz transfer döneminde etkin bir politika izlemesi bekleniyor. Daily Mirror'ın haberine göreyse United, Andre Silva ile ilgileniyor.

2017'de Porto'dan Milan'a 38 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Portekizli golcü, İtalya'da istenen performans düzeyine ulaşamamıştı. Kiralık olarak Sevilla ve Frankfurt formaları giyen Silva, bu sezon başında ise 3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibine satıldı.

Bu sezon Bundesliga'da çıktığı 20 maçta 18 gol atıp 3 de asist yapan Silva, yeniden devlerin gündemine geldi. Atletico Madrid ve Liverpool'un da ilgilendiği iddia edilen Andre Silva için Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı belirtiliyor.