İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Mundo Deportivo'nun iddiasına göre Manchester United, Sancho'ya ödemeyi planladığı yüksek bonservisin yanı sıra Alexis Sanchez'i de Dortmund'a önermeye hazırlanıyor.

Inter'de de bekleneni veremeyen ve Manchester United'a dönecek olan Alexis Sanchez'in yüksek ücretinde kesintiye giderek Dortmund kadrosuna katılması istenecek.