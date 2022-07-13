Gelecek sezon Erik ten Hag yönetimiyle Premier Lig'de zirve mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i kadrtosuna katmak için Ajax ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kırmızı Şeytanlar, transfer için ilk olarak Hollanda ekibine 40 milyon Euro ve ekstradan 5 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak Ajax, daha yüksek bir beklentisi olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz devinin teklifini yükseltemesi ile iki ekibin 55 milyon Euro ve bonuslar içeren bir bedel üzerinden anlaşmaya varabileceği iddialar arasında yer aldı.

Görüşmeler devam ediyor

Her ne kadar Lisandro Martinez'in transferi için önemli aşama kaydedilmiş olsa da müzakerelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

Arsenal de devredeydi

Manchester United'ın haricinde Arsenal de Martinez için Ajax ile görüşmelerde bulunmuştu ancak Kırmızı Şeytanlar, transferi bitirmeye yaklaşmış durumda.

Erik ten Hag ile yeniden çalışacak

Lisandro Martinez'in tercihinde Ajax'ta birlikte çalıştığı Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın büyük payının olduğu da belirtiliyor.

Ajax ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Arjantinli stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giymiş ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



