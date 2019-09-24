Manchester maçındaki muhabbet olay oldu

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezona kötü başlayan Manchester United’ın, geçtiğimiz hafta deplasmanda West Ham United’a 2-0 kaybetti. Bu durum, geçen sezon kovulan Jose Mourinho’nun yerine göreve gelen ve şaşırtıcı derecedeki başarılı performansıyla 2022’ye kadar sözleşme imzalanan teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in koltuğunun erken sallanmasına neden oldu. Ancak mücadeleye damgasını vuran olay, tribünde yaşandı. Kameraların Manchester temsilcisinde futbolun patronu olarak gösterilen 2. Başkan Ed Woodward ile kadroya alınmayan stoper Phil Jones’u gösterdiği anlarda, ilginç bir diyalog yaşandı.

Tehlike çanları çalıyor

Dudak okuma uzmanlarının tespitine göre oyuncu Jones, Solskajer için “Sabaha kovuldu” dedi. Bunu duyan ve hemen önünde oturan Woodward ise “Kameralar bizi çekiyor, kes şunu” diyerek, Jones’u uyardı. Woodward’ın daha sonra kulübün bir başka personeliyle de konuşması, Norveçli teknik adam için tehlike çanlarının daha da yüksekten çaldığını kanıtlar nitelikteydi. Kırmızı Şeytanlar, şu ana kadar 6 maçta (2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kadroda olmayan Jones ve 2. Başkan Woodward’ın ne dediklerini, dudak okuma uzmanları ortaya çıkardı.

Ferdinand destek verdi

Manchester United’ın eski oyuncusu Rio Ferdinand, 2-0’lık West Ham yenilgisi sonrası, “Solskjaer istifa” tezüharatları yapan taraftarlara, “Nereden çıktı şimdi bu! 2 hafta önce hiç böyle şeyler yoktu. Sürekli hoca mı değişmesini istiyorsunuz? Erken tepki veriyorsunuz” diye konuştu.