Manchester efsanelerinden zafer pozu!

Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde herkes Manchester United’ı konuşuyor. İkinci tur ilk maçında sahasında 2-0 yenildiği Fransız devi PSG’nin karşısına rövanşta, cezalı Pogba’nın yanı sıra sakatlar Sanchez, Herrera, Lingard, Mata, Matic, Jones, Martial, Darmian ve Valencia’dan yoksun olarak çıkan United, tarihi bir sonuca imzasını attı. Jose Mourinho’nun yerine göreve gelen kulübün eski oyuncularından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Kırmızı Şeytanlar, Paris’te 3-1 kazanıp, adını çeyrek finale yazdırdı. Evinde 2-0 yenilip, turu geçen ilk takım unvanını elde eden İngiliz temsilcisi, adeta United ruhuyla beklenmedik bir galibiyet elde etti.

17 maçta tek yenilgi

Solskjaer’i bu maç öncesi, kariyerinde birçok mucizevi zaferler yaşayan hem eski hocası hem de United efsanesi Sir Alex Ferguson’un yanı sıra kulübün bir başka önemli ismi Fransız eski futbolcu Eric Cantona da yalnız bırakmadı. Özellikle Ferguson’un motivasyon konuşmasının, takıma büyük bir etki yaptığı bildirildi. Takımın başına geçtiğinden beri 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi (PSG ilk maç) elde eden Solskjaer’in artık geçici hocalıktan, uzun vadeli olarak teknik direktörlük koltuğunda oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eskiden olduğu gibi yine yedek

Manchester United’daki futbolculuk döneminde Sir Alex Ferguson’un jokeri olan ve oyuna girip maçın kaderini değiştiren golleri atan Ole Gunnar Solskjaer, PSG maçının ilk yarısında bir anda yedek oyuncuların kullandığı yeleği giydi. 1999’da Bayern Münih’i, uzatmada attıkları 2 golle deviren United’da oyuna sonradan girip, 90+3’te zaferi getiren Solskjaer’in neden böyle bir şey yaptığı, 90 dakika sonunda ortaya çıktı. UEFA yetkililerinin, Norveçli hocanın kıyafetinin PSG’nin formasına benzemesi sebebiyle uyarıda bulunduğu ve bunun üzerine deneyimli hocanın yeleği giydiği öğrenildi.