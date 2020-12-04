Manchester Derbisi ve NBA’de yeni sezon heyecanı TV+’ta
Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam ediyor. Futbolda dünya markası İngiltere Premier Lig’in en önemli karşılaşmalarından birinde Manchester United evinde Manchester City’yi ağırlayacak. 12 Aralık’ta oynanacak karşılaşma TV+’tan naklen yayınlanacak. NBA’de ise yeni sezon heyecanı 22 Aralık’ta TV+’ta başlıyor.
Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa’nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de sonucunu herkesin merak ettiği Manchester Derbisi, Formula 1 2020 sezonunun son iki yarışı, Almanya Bundesliga’da zirve mücadelesi ve NBA’in yeni sezon açılış heyecanı aralık ayında TV+’ta izleyicilerle buluşacak.
TV+ hafta sonu herkese ücretsiz
4-6 Aralık tarihleri arasında tüm spor karşılaşmaları, tüm kanallar, filmler ve diziler bütün kullanıcılara açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup ücretsiz kullanabilecekler.
Premier Lig’den dev maçlar TV+’ta
Premier Lig’de sonu her zaman çok merak edilen Manchester Derbisi, 12 Aralık’ta oynanacak. Şehrin kırmızı yakası Manchester United, kentin mavi yanı Manchester City’yi evinde ağırlayacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi TV+ 77. kanaldan canlı olarak izleyebilecek.
NBA yeni sezonuyla TV+’a geliyor
TV+’tan sporseverlere bir diğer müjdeli haber de NBA’den geliyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA’de yeni sezon perdesini 22 Aralık’ta açıyor. Dünyanın en büyük yıldızlarının mücadelesine sahne olan NBA’in tüm heyecanı 22 Aralık’tan itibaren TV+ ekranlarında olacak
Bundesliga’da zirve kapışması TV+ ekranlarında
Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga’da zirve mücadelesi de TV+’ta yaşanacak. Şampiyonluk hesapları yapan Bayern Münih’in 5 Aralık’ta RB Leipzig’i ağırlayacağı mücadele de canlı olarak TV+ ekranlarından yayınlanacak.
F1 perdesini TV+’ta kapatıyor
Yıllar sonra İstanbul’a geri dönen ve büyük bir heyecan yaşatan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın son iki yarışı da yine TV+ 77. ve 78. kanallarından canlı olarak yayınlanacak. 6 Aralık’taki Bahreyn ve 13 Aralık’taki Abu Dabi yarışları canlı olarak TV+’ta motor sporu tutkunlarıyla buluşacak.
TV+ CANLI YAYINLARI
4-6 Aralık
Formula 1 Bahreyn GP
5 Aralık Cumartesi
20:30 Bayern Münih – RB Leipzig
11-13 Aralık
Formula 1 Abu Dabi GP
12 Aralık Cumartesi
20:30 Manchester United – Manchester City
16 Aralık Çarşamba
23:00 Liverpool - Tottenham
22 Aralık Salı
NBA Yeni Sezon Açılışı
26 Aralık Cumartesi
15:30 Leicester City – Manchester United
20:30 Arsenal - Chelsea