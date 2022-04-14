Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid'in, sahasında Manchester City'i konuk ettiği olaylı maçında ardından İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Manchester City'nin oyununu eleştiren Enrique Cerezo, Pep Guardiola'nın ilk maç öncesinde söylemiş olduğu, '5-5-0 dizilimine karşı oynamak oldukça zor' sözlerine karşılık, "İyi bir oyun oynadık, hücum ettik ve dün City çağ dışı bir futbol oynadı. Sadece savunma yaptılar ve gol atmamamız için duvar ördüler. Herkes gördü. City tamamen savunmacı bir takımdı. İkinci yarıda bir kez kaleye şut attılar." dedi.

"Biraz şansla yarı finale çıkabilirdik"

Maçı da değerlendiren Cerezo, "Biraz şansla bizi yarı finale taşıyacak bir maçtı. Bir gol atacak ve uzatmalara gidecek kadar şanslı değildik." sözlerini dile getirdi.

Diego Simeone sözleri

Teknik direktör Diego Simeone'nin takımdaki geleceği hakkında ise Cerezo, "Simeone sportif ve insani açıdan eleştirilemez. Her durumda nasıl olunacağını biliyor. Bizimle devam edecek, hikayesi burada, istediği kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Büyük kavga

İspanya'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Manchester City, kendi evinde aldığı 1-0'lık skorla eşleşmede tur atlayan taraf olmuştu. Mücadelenin son anlarında iki tarafın futbolcuları arasında kavga çıkmıştı.



